Ufficiale – Botev Vratsa, addio di Bojinov: “Devo schiarirmi le idee sul mio futuro”

Tornato in Patria dopo un lungo girovagare, Valeri Bojinov, protagonista in Italia con tantissime squadre, ha deciso di risolvere ufficialmente il contratto con il Botev Vratsa, formazione bulgara con cui aveva firmato un contratto durante lo scorso settembre. I motivi? Lo stesso ex Juventus e Parma – fra le altre – ne ha parlato in prima persona: “Grazie alla società per l’opportunità concessami, ma ora devo schiarirmi le idee e capire cosa fare dopo le tante cose capitate per me quest’anno. Davanti a me non ho molti anni da professionista, vedremo cosa accadrà. Comunque, al momento, non ho avuto contatti con nessuna squadra”. Con la Bulgaria, sua Nazionale, in totale Bojinov ha totalizzato 6 reti in 43 presenze. Nel massimo campionato italiano ha vestito le maglie di Lecce, Fiorentina e Parma; in Serie B invece Juventus, Verona e Vicenza.