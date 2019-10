Ufficiale – Feyenoord, Stam si dimette dopo il k.o. con l’Ajax: “Meglio se mi faccio da parte”

Un mese senza vittorie in campionato, così Jaap Stam ha scelto di dimettersi da allenatore del Feyenoord. Sì, l’ex difensore di Lazio e Milan – fra le altre – è arrivato a questa decisione dopo il roboante k.o. per 4-0 in casa dell’Ajax di ten Hag, lasciando così i biancorossi all’undicesimo posto in Eredivise a 14 punti (le squadre nel campionato olandese sono diciotto) dopo undici giornate. L’ultima vittoria in ordine di tempo, invece, è stata in Europa League contro il Porto, a inizio mese. È stato il direttore tecnico del Feyenoord Sjaak Troost a comunicare il tutto: “Stam aveva fiducia e supporto di società e giocatori, ma se un allenatore dice di non crederci più e non di voler continuare, è giusto rispettare la decisione”. L’ex centrale, invece, ha detto così: “Per il club, per i giocatori e per me stesso è meglio se mi faccio da parte”.