Ufficiale – Henry lascia la panchina del Montreal per motivi familiari

E’ già terminata l’esperienza americana di Thierry Henry, l’ex fuoriclasse francese si è dimesso dalla guida tecnica del Montreal. L’ex allenatore del Monaco era approdato negli USA lo scorso 14 novembre e in giornata odierna ha rassegnato le dimissioni: “Il CF Montreal annuncia che Thierry Henry si dimetterà da capo allenatore per motivi familiari”.

LE PAROLE DI HENRY

“È con il cuore pesante che ho deciso di prendere questa decisione. L’anno passato è stato estremamente difficile per me personalmente. A causa della pandemia globale, non ho potuto vedere i miei figli. Purtroppo, a causa delle restrizioni in atto e del fatto che dovremo trasferirci nuovamente negli Stati Uniti per alcuni mesi, la situazione non sarà diversa. La separazione è troppo dolorosa per me e i miei figli. Devo quindi prendere la decisione di tornare a Londra e lasciare il CF Montreal. Ringrazio i tifosi, i giocatori e tutto lo staff del Club che mi hanno accolto calorosamente. Vorrei anche ringraziare Kevin Gilmore, Olivier Renard e, naturalmente, Joey Saputo e l’intera famiglia Saputo per avermi dato questa meravigliosa opportunità. Abbiamo passato un anno impossibile insieme e fare i playoff con questo gruppo è stata un’esperienza che non dimenticherò mai. Grazie per essere lì e ti auguro il miglior successo in futuro”. Con queste parole Henry ha salutato il Montreal.

Fabregas: “Vorrei avere la velocità di Henry, le qualità di Messi e il cuore di Puyol o Terry…”