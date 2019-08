Ufficiale – Il Real Madrid cede Kubo in prestito al Maiorca

Come previsto e com’era trapelato nei giorni scorsi, il giovanissimo classe 2001 Takefusa Kubo, acquisito in estate dal Real Madrid, non resterà nei blancos ma farà esperienza altrove. Infatti, è ufficiale il passaggio a titolo temporaneo al Maiorca, dove potrà cercare di mettersi in luce senza troppe pressioni, con anche più spazio a disposizione. Acquistato dall’FC Tokyo, è considerato il “Messi giapponese” e ha dimostrato nel corso della sua finora breve carriera di avere ottime qualità. Se dovesse diventare fra i top della Liga, naturalmente, la società di Florentino Perez lo farà rientrare nel 2020, consentendogli di incidere anche con la camiseta blanca indosso. Tutti gli addetti ai lavori sono curiosi dell’impatto europeo di Kubo.