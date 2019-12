Ufficiale – Inter Miami, scelto il primo tecnico del club di Beckham

L’Inter Miami a breve apparirà per la prima volta nella MLS americana e David Beckham, pronto per un calciomercato altisonante, ufficializza intanto il primo tecnico della storia del club: ecco Diego Alonso, uruguaiano 44enne, attaccante che fu anche in Europa con le maglie di Valencia, Atletico Madrid, Racing Santander, Malaga e Real Murcia a cavallo fra il 2000 e il 2006. Cominciata la carriera da allenatore nel 2011, viene da un’esperienza in Uruguay al Monterrey e ora la prima avventura anche per lui, come l’Inter Miami, nella MLS. Una curiosità: è stato (ed è tuttora, anche se ha smesso col calcio giocato) l’unico calciatore insieme a Sebastian Giovinco e Ricardo Oliveira a segnare in tre Champions League di tre confederazioni diverse, nel suo caso europea, asiatica e sudamericana.

BECKHAM E IL MERCATO PER L’INTER MIAMI