Ufficiale: Karius lascia il Besiktas e torna al Liverpool

Adesso è ufficiale: Loris Karius lascia il Besiktas e torna al Liverpool. A comunicarlo, con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, lo stesso portiere, che ha così ottenuto la rescissione del suo contratto con i turchi in seguito al mancato pagamento di alcuni stipendi.

POST – “Ciao a tutti, oggi è terminato il mio contratto con il Besiktas. E’ una vergogna che sia finita così, ma dovete sapere che io ho fatto di tutto per risolvere la situazione senza problemi. Sono stato paziente per molti mesi, comunicandolo al club in più di un’occasione. La stessa cosa era successa lo scorso anno. Sfortunatamente non hanno provato a risolvere questi problemi rifiutando anche la mia proposta di tagliarmi l’ingaggio. Mi sono divertito a giocare per questo club. Il Besiktas può essere orgoglioso di avere dei tifosi così appassionati, che danno un supporto incredibile. La gente mi ha sempre sostenuto nei momenti buoni e in quelli cattivi, li ricorderò nel miglior modo possibile. Voglio inoltre ringraziare i miei compagni di squadra, lo staff e tutte le persone che lavorano per il club. Mi avete accolto a braccia aperte fin dal primo giorno. Grazie mille!”.