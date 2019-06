Ufficiale – L’Atletico Madrid acquista Marcos Llorente: “Emozionato e felice”

Già da ieri il trasferimento era certo, adesso è arrivato il comunicato ufficiale: il centrocampista Marcos Llorente passa dal Real Madrid all’Atletico Madrid. Le due parti hanno trovato un accordo su base quinquennale, la firma è arrivata dopo le visite mediche. “Sono felice, arrivo ai Colchoneros con l’obiettivo di ottenere l’affetto di tutti i tifosi. Al Real Madrid ho dato tutto e quindi mi sento con la coscienza a posto, volevo un progetto ambizioso e un club che scommettesse su di me e ora l’ho trovato – ha detto una volta terminati i test atletici di rito -. Sono emozionato e felice, conquisterò l’affetto della gente”. Llorente è cresciuto nel Castilla, la seconda squadra del Real Madrid, per poi esordire in prima squadra nel 2015-2016. Dopo un prestito all’Alavés, il classe 1995 è tornato alle merengues, ma nell’ultimo campionato ha trovato poco spazio: sole 7 presenze in Liga.