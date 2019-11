UFFICIALE – MLS, Henry nuovo allenatore dei Montreal Impact

Riparte dalla Major League Soccer la carriera da allenatore di Thierry Henry. L’ex attaccante, dopo l’amara esperienza alla guida del Monaco, ha sottoscritto un contratto biennale con opzione per il 2022 con i Montreal Impact, franchigia del presidente del Bologna Joey Saputo. Ad annunciarlo, attraverso i propri canali ufficiali, è stato lo stesso club statunitense.

Per Henry si tratta di un ritorno negli USA, dove ha già militato da calciatore con la maglia dei New York Red Bulls dal 2012 al 2014. “Per me è un onore diventare allenatore dei Montreal Impact e tornare in MLS”, le prime parole del francese.