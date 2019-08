Ufficiale – Niente Serie A per Sturridge: ha firmato per il Trabzonspor

Piaceva anche ad Atalanta e Bologna, ma il futuro di Daniel Sturridge è nella Süper Lig turca: l’attaccante ex Liverpool, svincolatosi dai Reds al termine della scorsa stagione, ha firmato per il Trabzonspor. Prima esperienza lontano dall’Inghilterra per l’esterno offensivo classe 1989, che ha militato nelle seguenti squadre: Manchester City, Chelsea, Bolton, Liverpool e West Bromwich. Con la Nazionale inglese ha totalizzato 8 reti in 26 presenze fra il 2011 e il 2017, partecipando al Mondiale del 2014 e agli Europei del 2016. Nel suo palmares si contano due Champions League vinte: la prima col Chelsea nel 2012 e la seconda col Liverpool quest’anno. Con i Blues ha anche vinto una Premier, un Community Shield e due Coppe d’Inghilterra.