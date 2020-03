Ufficiale – Premier League sospesa fino al 30 aprile

L’allarme Coronavirus non cessa. La pandemia che sta mettendo in ginocchio l’Europa intera ha bloccato anche lo sport. I campionati di calcio sono stati sospesi in attesa che la situazione possa in qualche modo migliorare. La Serie A molto probabilmente rimarrà ferma fino a maggio, ma ancora non c’è una data ufficiale.

PREMIER FERMA – L’unica ufficialità arriva dalla Premier League. I presidenti dei club si sono riuniti per decidere quando e se riprendere il campionato considerata la grave situazione anche in Inghilterra. Dopo la riunione, la FA ha comunicato la decisione ufficiale. Il calcio inglese rimarrà bloccato fino al 30 aprile. Non solo Premier League dunque, ma anche FA Cup, il calcio femminile e le serie minori.