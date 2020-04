Ufficiale – Psg campione di Francia, Lorient promosso. Confermate le retrocessioni

Ora c’è anche l’ufficialità della LFP, la federazione francese. Dopo la comunicazione della sospensione del campionato francese, il cda ha incoronato il PSG campione di Francia per la stagione 2019-2020. Dalla Ligue 2 invece salirà il Lorient, mentre sono confermate le retrocessioni.

QUILLOT – Queste le parole del presidente Quillot: “Abbiamo deciso per terminare la stagione 2019-2020 e abbiamo attribuito il titolo di campione di Ligue 1 al PSG e di Ligue 2 al Lorient. Il consiglio di amministrazione ha deciso di adottare il principio di due promozioni e due retrocessioni tra la Ligue 1 e la Ligue 2. Non ci sarà un blocco tra la L1 e la L2. Per quanto riguarda il formato di Ligue 2 e la retrocessione delle promozioni con il National 1, la decisione verrà all’assemblea generale dell’LFP che sarà ‘sovrana”. Beffa invece per il Lione che trovandosi in settima posizione dovrà dire addio alle Coppe.