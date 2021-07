Ufficiale – Psg, ecco Sergio Ramos: “Il miglior posto per continuare a vincere”

Il difensore è un nuovo calciatore dei parigini

"Nato a Camas, in Spagna, il nazionale spagnolo formatosi al Sevilla FC ha iniziato la sua carriera con la prima squadra del club andaluso durante la stagione 2003-2004. Il versatile difensore, in grado di evolversi nell'asse e sul lato destro, si è unito al Read Madrid nell'estate del 2005.

Sergio Ramos si è affermato come uno dei migliori difensori al mondo nelle sue 16 stagioni con le Merengues, segnando 101 gol in 671 partite. Capitano del Real Madrid tra il 2015 e il 2021, ha aiutato la sua squadra a vincere, tra le altre, 4 UEFA Champions League tra il 2014 e il 2018 e 5 volte la Liga (2007, 2008, 2012, 2017 e 2020).

In nazionale, Sergio Ramos ha vinto un Mondiale (2010) e due Europei (2008 e 2012). Capitano de la Roja in numerose occasioni, detiene il record di presenze con la maglia del suo paese con 180 presenze (23 gol), diventando così il giocatore europeo con più presenze in nazionale.

"Sono molto felice di unirmi al Paris Saint-Germain", ha detto Sergio Ramos dopo aver firmato il suo contratto. "È un grande cambiamento nella mia vita, una nuova sfida e un giorno che non dimenticherò mai. Sono orgoglioso di far parte di questo progetto molto ambizioso, entrare a far parte di una squadra con grandi giocatori. È un club che si è già dimostrato ai massimi livelli con solide basi, voglio continuare a crescere con il Parigi e aiutare la squadra a lavorare per vincere titoli".