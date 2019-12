Ufficiale – PSV, esonerato Van Bommel

Il PSV ha esonerato Mark Van Bommel. Sul sito ufficiale e attraverso i canali socia, il club olandese ha annunciato la fine della collaborazione con l’allenatore. I risultati insoddisfacenti della squadra nella stagione in corso hanno imposto un cambio alla guida del club. Un nuovo tecnico sarà presto nominato.



“I risultati sono troppo negativi e non degni della storia del PSV”, ha detto il direttore Toon Herbrands. Una valutazione attenta della situazione, alla fine, ha portato a questa decisione dolorosa. Abbiamo fatto di tutto per invertire la tendenza. Sfortunatamente, non ci siamo riusciti”. Van Bommel era diventato allenatore del club nell’estate del 2018. Al momento, dopo 17 gare di campionato, la squadra è quarta in classifica. Fatele al tecnico il 3-1 subito ieri contro il Feyenoord. Al momento la squadra è stata affidata al responsabile delle giovanili Ernest Faber.