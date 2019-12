Ufficiale – Rangers, Gerrard rinnova: contratto fino al 2024

È arrivato il rinnovo per Steven Gerrard, che sarà sulla panchina dei Rangers di Glasgow fino al 2024, come annunciato dal sito del club scozzese. L’ex bandiera e capitano del Liverpool e perno del centrocampo della Nazionale inglese, è arrivato ai Gers nel maggio 2018, arrivando al secondo posto in campionato alla sua prima esperienza ai Rangers, alle spalle solamente dei grandi rivali del Celtic. I risultati alla base del rinnovo del sodalizio fra il club e Gerrard, anche perché la squadra giovedì si è qualificata ai sedicesimi di Europa League, cosa che non accadeva addirittura dal 2011.

