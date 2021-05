Ufficiale – Real Madrid, Modric rinnova per un altro anno

L'annuncio del club e del centrocampista croato

Dai profili social del club e dalla pagina personale del giocatore arriva la conferma. Una stagione pazzesca considerando il numero di partite giocate e il livello messo in campo. Modric ha conquistato la fiducia del patron Florentino Perez e, come da accordi con i vertici societari, ecco il prolungamento di una stagione. Il croato resterà nella capitale spagnola fino al 2022. Per festeggiare il momento importante, il centrocampista croato ha posato all'interno della sala trofei dei blancos dopo la firma sul contratto.

"Molto felice e orgoglioso di continuare a vestire la maglietta del miglior club del mondo", le parole di Modric su Twitter ad esaltare il momento della firma. Per lui, quindi, un'altra annata in Liga e niente ritorno in Premier League o approdo in MLS come si era anche ipotizzato.