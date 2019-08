Ufficiale – Rinnovo del contratto per Oxlade-Chamberlain con il Liverpool

Prosegue l’avventura con il Liverpool Alex Oxlade-Chamberlain, che ha rinnovato il contratto oggi, giovedì 22 agosto. È stata la società a darne atto tramite i propri canali web e social, come dimostrato dal tweet incorporato qui sotto. Non è precisato il numero di stagioni per cui ha prolungato il centrocampista offensivo inglese classe 1993, che però ha rilasciato le prime dichiarazioni ufficiali, dai profili dei Reds: “Sono davvero molto contento, il rinnovo era in programma da tempo. Sono contento di aver prolungato il mio contratto”. Era arrivato dall’Arsenal nel 2017 e nella scorsa stagione non è sceso praticamente mai in campo, essendosi rotto il legamento crociato del ginocchio destro ad aprile 2018, nella semifinale di andata di Champions contro il Liverpool.