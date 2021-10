Ufficiale – San Lorenzo, Montero esonerato

L'ex volto noto della Serie A e non solo non è più il tecnico del club argentino

Paolo Montero , ex difensore della Juventus, non è più l'allenatore del San Lorenzo . L'annuncio è arrivato questa mattina dalla società che ha informato i tifosi e gli appassionati di aver deciso di interrompere il rapporto con il proprio tecnico. Fatali i recenti risultati negativi con ben tre sconfitte consecutive, l'ultima in casa contro il Lanus.

Ad inizio settimana sembrava che il club argentino avesse deciso di confermare Montero almeno fino al derby di domenica conto l'Huracan, ma evidentemente nei vertici societari vi è stato un dietrofronto. Questa mattina l'ufficialità della separazione. La squadra, per il momento, è affidata a Diego Monarriz e Daniel Di Leo in attesa della nomina del nuovo tecnico.

La carriera di Montero come allenatore, per ora, non decolla. L'uruguaiano ha lasciato il calcio nel 2007, ma ha iniziato ad allenare solamente nel 2014 nel Penarol. Poi una serie di esperienze tra Rosario Central e in Italia con la Sambenedettese. Ora anche questa avventura durata pochi mesi e conclusa in modo davvero infelice.