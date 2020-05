Ufficiale – Scozia: campionato sospeso e Celtic campione

L’emergenza coronavirus ferma un altro campionato di calcio. In Scozia, lo Scottish Premiership dice basta e determina la fine della stagione 2019. Attraverso un comunicato ufficiale, la Premiership scozzese ha annunciato, come già si rumoreggiava da giorni, che i club hanno ritenuto all’unanimità che il campionato non potesse pià continuare. Per questo motivo la stagione 2019-20 è da considerarsi definitivamente conclusa con il titolo di campione assegnato al Celtic Glasgow. Si tratta del 51° titolo per gli hoops, il nono consecutivo. Nelle zone basse della classifica, l’altro verdetto decretato: la retrocessione degli Hearts in Championship.

INTANTO I TIFOSI RIVALI PRENDONO IN GIRO I NEO VINCITORI