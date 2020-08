Ufficiale – Shenzhen: dopo Donadoni è Jordi Cruyff il nuovo allenatore

Ora è ufficiale: dopo l’esonero di Roberto Donadoni, sarà Jordi Cruijf a guidare lo Shenzhen FC nella prossima stagione. Dopo l’esonero del mister italiano, sarà il figlio d’arte (suo padre è Johan Cruijff), a mettersi al comando del club. L’ex tecnico dell’Ecuador ripartirà dunque dalla Cina, dopo le esperienze anche al Maccabi Tel Aviv e al Chogging Lifan.

Il comunicato dello Shenzhen

Questo l’annuncio del club cinese: “Lo Shenzhen Football Club ha deciso di assumere il signor Jordi Cruyff come capo allenatore della Shenzhen Kaisa Team, Zhang Xiaorui come assistente allenatore e Gao Lin come vice allenatore. L’allenatore Cruyff ha in programma di arrivare in Cina il 16 di questo mese ed effettuare le visite mediche per la prevenzione delle epidemie. Prima del suo arrivo, Zhang Xiaorui continuerà ad agire come capo allenatore”.

