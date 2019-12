Ufficiale – Stella Rossa, Milojevic non è più l’allenatore

Adesso è ufficiale: Vladan Milojevic non è più l’allenatore della Stella Rossa. Ad annunciarlo, nel corso di una conferenza stampa, lo stesso allenatore serbo, che lascia la squadra saldamente al primo posto in classifica, con undici punti di vantaggio sul Partizan Belgrado e tredici sul Vojvodina. Il principale candidato a prenderne il posto è l’ex centrocampista di Inter e Lazio Dejan Stankovic, che, neanche un mese fa, è entrato a far parte del settore giovanile nerazzurro: la possibilità di guidare la Stella Rossa potrebbe però spingerlo a lasciare l’incarico.

