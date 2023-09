Umtiti: “A Barcellona insultato in continuazione, ora sto meglio…”

Ora in forza al Lille, Samuel Umtiti non dimentica le intemperie che ha dovuto passare e sopportare nel corso della sua carriera. In gran parte quelle riguardanti la sua parentesi al Barcellona , la più difficile sotto ogni punto di vista secondo il calciatore.

BARCELLONA: "Ho attraversato momenti molto difficili quando ero a Barcellona. Venivo insultato in continuazione e per me era diventato veramente complicato andare avanti. Ma ora è finita" ha dichiarato il difensore in un'intervista a L'Equipe. Dopo la difficile parentesi al Barcellona, Umtiti si è trasferito in prestito al Lecce dove è letteralmente rinato prima di tornare in Francia. Ora, al Lille, è più consapevole della sua situazione: "Questa è la vita, ho capito che ci sono e possono esserci degli alti e bassi nella mia carriera. Inoltre, a volte ci sono cose che non puoi affrontare da solo. In ogni caso, rispetto a tutto quello che ho passato, ora so esattamente dove voglio andare dopo e cosa voglio fare: legarmi al Lille ed essere amato da questi tifosi".