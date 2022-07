Umtiti, il Barcellona vorrebbe rescindere contratto per invalidità fisica

Brutte notizie con Samuel Umtiti che torna a dover "battagliare" col Barcellona per il suo futuro. Il difensore non rientra da tempo nei piani del club che, però, non è riuscito ancora a liberarsi di lui, né con una cessione né in altro modo. In questo ore, altro segnale di separazione è arrivato dalle convocazioni per la prima amichevole dove il nome del campione del mondo non appare.