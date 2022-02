Umtiti, rinnovo da autogol: se non gioca non guadagna e ora è infortunato…

Il francese ha scelto una modalità di rinnovo che potrebbe costargli davvero cara

In tal senso, in termini di stipendio, il difensore è diventato molto "accessibile" in quanto gran parte dei suoi introiti sono in forma di bonus legati alle gare giocate. Il periodico spagnolo spiega come Umtiti si sia preso questo grande "rischio" di non guadagnare praticamente nulla rispetto al passato. Il suo salario sarebbe costituito principalmente da bonus legati appunto al numero di partite che lo vedranno protagonista. Meno giocherà e meno la società dovrà sborsare per lui. I blaugrana, così, potrebbero risparmiare fino a 14 milioni. La beffa più grande per il giocatore è che adesso è pure infortunato...