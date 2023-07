Umtiti riparte dal Lille: “Sto bene e sono pronto a portare la mia esperienza”

Nuova avventura per il centrale francese dopo la passata stagione al Lecce. Ha firmato col Lille in Ligue 1.

Samuel Umtiti torna a giocare in Francia, dove ha iniziato la sua carriera. Dopo la bella annata vissuta col Lecce e conclusa con una bella salvezza oltre che ad una vera e propria rinascita personale, il francese ha firmato con il Lille .

"Sono molto felice di essere tornato in Francia. Sono in un club che conosco anche perché mi è capitato di vedere molte partite anche la scorsa stagione. Conosco club e giocatori. Sono qui per portare la mia esperienza e dare il mio contributo", ha detto Umtiti.