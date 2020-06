Un altro ‘Neymar’ nel calcio francese: il cugino firma con l’FC Lione

Non porta il cognome pensante del cugino, ma Rhaudeman Santiago, più conosciuto come Rhau, è a tutti gli effetti un parente di Neymar, asso brasiliano del Paris Saint-Germain. Il suo trasferimento recente è stato reso noto dal diretto interessato che ha comunicato il suo passaggio all’FC Lyon.

Dopo l’arrivo a Parigi con tanto di spettacolo e coreografia mozzafiato per Neymar, per suo cugino molto meno clamore. Il cugino di Neymar è cresciuto nel Santos proprio come il più noto parente ma a differenza di O’Ney non ha avuto molto successo. Adesso, con l’avvicinamento, almeno geografico al cugino, Rhau spera di avere maggiore fortuna. Chissà che l’anno prossimo i due parenti non possano anche trovarsi a giocare contro in Coppa di Francia. L’FC Lyon, però, milita in sesta serie.