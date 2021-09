Un Balotelli tira l’altro: anche il fratello di SuperMario va in Turchia

Il fratello di Mario Balotelli ha firmato per un club di B

Dopo Mario Balotelli anche il fratello Enock si trasferisce in Turchia. L'attaccante classe 1993, ha firmato per il Menemenspor, squadra di seconda divisione al momento attardata in classifica con tre punti in tre partite che occupa la tredicesima posizione. Il giocatore era svincolato dall'estate 2020, quando era scaduto il contratto con la sua ultima squadra, il Caravaggio e ha accettato di trasferirsi in Turchia anche per seguire il fratello più famoso che è stato ingaggiato quest’estate dall’Adana Demirspor dove finora non è riuscito a mettersi in evidenza. Anzi, ha litigato con l'allenatore che è stato esonerato e al suo posto è arrivato Vincenzo Montella che esordirà alla ripresa del campionato turco.