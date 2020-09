Un campione d’Europa in Arabia: l’Al Shabab annuncia Banega… attraverso un videogioco

Nuova esperienza per Ever Banega che dopo essere diventato campione d’Europa con il Siviglia battendo l’Inter in finale di Europa League, ha detto addio per iniziare una nuova avventura in Arabia con l’Al Shabab.

Banega presentato con un videogioco

Nella notte l’annuncio via social del club che ha voluto fare le cose in grande presentando Banega attraverso un filmato di un ragazzo che giocava ad un videogioco. Il giovane era intento a divertirsi quando ad un certo punto il personaggio proprio dell’ex Siviglia “ha preso vita” parlandogli e annunciandogli che era pronto ad una nuova sfida.

Su Twitter il video completo ha già ricevuto oltre un milione di visualizzazioni a conferma del grande impatto che l’arrivo dell’argentino ha avuto. Un campione d’Europa in Arabia: Banega è pronto ad una nuova sfida con l’Al Shabab.