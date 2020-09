Un “Colosso” per Amantino Mancini al Villa Nova: acquistato Maicon

Un Colosso in quarta divisione. Nuova avventura per Maicon che, a 39 anni, ha firmato per il Villa Nova Atletico Clube, squadra allenata dall’ex calciatore Amantino Mancini. L’esterno era tornato in Brasile già da 3 anni e aveva giocato prima con l’Avai e poi in Serie B con il Criciuma. Adesso, la quarta divisione per lui in compagnia di un suo vecchio compagno dei tempi dell’Inter.

Maicon al Villa Nova

Per il tecnico Amantino Mancini un riforzo di qualità e grandissima esperienza nonostante l’età avanzata. Maicon è stato campionissimo col Brasile e con l’Inter con il quale ha vinto lo storico Triplete del 2010 da assoluto protagonista. Dopo l’esperienza in maglia nerazzurra, l’esterno brasiliano aveva provato col Manchester City, tornando poi in Italia con la Roma. Successivamente il ritorno in patria in Brasile e adesso un’altra avventura.

INCIDENTE PICCANTE PER L’EX COMPAGNA DI UN CALCIATORE