Un Loco in Turchia: il Fenerbahce vuole Bielsa

Il tecnico potrebbe ripartire subito dalla Turchia

Ha detto addio al Leeds non senza grande emozione. Esonerato nelle scorse ore dal club di Premier League riportato al vertice del calcio inglese dopo anni di duro lavoro, Marcelo Bielsa potrebbe non fermarsi neppure un attimo a riflette. Infatti, sembrano intensificarsi le voci di un suo possibile nuovo incarico. Questa volta in Turchia ...

RUMORS - Il futuro di Marcelo Bielsa potrebbe essere in Turchia. Come riportato da Hürriyet, il Fenerbahce sarebbe infatti intenzionato a offrire la panchina della prima squadra al tecnico argentino, fresco di addio al Leeds. In passato il club che milita nella Super Lig turca aveva già cercato allenatori primissimo livello come l'ex ct della Germania Joachim Löw o Jorge Jesus. Adesso, il club turco sembra pronto a direzionare le sue attenzioni sul Loco. Vedremo se Bielsa verrà stuzzicato da questa nuova sfida. In questo momento il club viaggia a quota 46 punti in classifica giocandosi i primi posti ma non la vittoria del campionato dove il Trabzonspor vanta ben 17 lunghezze di vantaggio sulla seconda.