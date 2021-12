Una prima volta da record per Oyarzabal: rosso dopo 215 gare con la Real Sociedad

Il dato curioso per il giocatore spagnolo

Redazione ITASportPress

Una prima volta davvero particolare per il calciatore della Real SociedadMikel Oyarzabal, espulso nella ripresa della sfida contro il Villarreal andata in scena sabato sera e persa dai suoi per 3-1. Per l'esterno basco si tratta di un record davvero speciale, seppur negativo.

Come riportato da Opta, infatti, per Oyarzabal si tratta del primo rosso in carriera con la maglia del suo club. Il giocatore era arrivato alla 215esima partita in maglia biancazzurra e ha ricevuto la primissima espulsione con la divisa biancazzurra. Meglio di lui, in termini di partite senza cartellini rossi, hanno fatto solo due leggende del club: Xabi Prieto, con 271 gare senza rossi, e il messicano Carlos Vela con 219 apparizioni.

Per la Real Sociedad si tratta comunque di una stagione positiva visti i 29 punti all'attivo in campionato e il -1 dal quarto posto occupato, attualmente, dal Rayo Vallecano con 30 punti. Molto distanti, invece, le prime due della classe Real Madrid e Siviglia con 42 e 37 lunghezze con una gara in meno giocata.