Una statua per Sir Alex Ferguson: il gesto dell’Aberdeen

Il club scozzese ha deciso di rendere omaggio al tecnico che ha scritto la storia del club

Come annunciato dalla società, verrà fatta una statua in onore del mister. L'opera sarà collocata all'esterno della tribuna Richard Donald e sarà la prima di una serie prevista per celebrare e onorare gli eroi del Club che vinsero il titolo interrompendo i successi delle altre due squadre scozzesi prima citate.