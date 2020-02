Unai Emery critica Thiago Silva: “6-1 con il Barça anche colpa sua”

No, proprio no. Unai Emery non ha dimenticato la clamorosa rimonta subita dal Barcellona al Camp Nou quando siedeva sulla panchina del PSG. L’allenatore spagnolo, esonerato dall’Arsenal il 29 novembre, ha ripercorso il match durante una lunga intervista concessa a France Football.

“COLPA SUA” – Durante l’intervista l’ex allenatore dei parigini ha lanciato una critica non troppo velata al suo ex difensore brasiliano: “A Thiago Silva chiedevo di uscire dalla sua comfort zone, di osare di più e difendere più alto, in modo che la pressione sugli avversari fosse più efficace. Ho lavorato tanto con lui su questo aspetto, ma non ho ottenuto risultati. Questa caratteristica si rifletteva su tutta la squadra che, sotto pressione, aveva una naturale tendenza ad abbassarsi. E questo è quello che successe a Barcellona. Così, col Real scelsi Kimpembe“.

ARBITRI – Ancora più pesanti le frasi riguardante la gestione del match da parte dell’arbitro Aytekin: “Al ritorno siamo stati eliminati dalle decisioni arbitrali purtroppo non c’era ancora il VAR”.