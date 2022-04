Un’altra maglia nella collezione del Papa: il Santos Laguna omaggia il Pontefice

Il regalo del club messicano a Papa Francesco

La t-shirt è arrivata direttamente in Vaticano in queste ore ed è stata "immortalata" con il diretto interessato. Il club, sui social, ha anche voluto scherzare giocando con il proprio nome. "Siamo tutti chiamati ad essere Santos", le parole scritte su Twitter che accompagnao la fotto del Papa con la maglia del Santos Laguna appunto.

Per il Papa, grande amante del calcio, e super tifoso del San Lorenzo, club argentino, si tratta dell'ennesimo dono ricevuto in quanto a maglia sportive. Ormai, la sua collezione è davvero molto vasta e può contare anche t-shirt di campioni come Cristiano Ronaldo, Messi e Ibrahimovic.