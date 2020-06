Ungheria, l’amore allo stadio ai tempi del Covid: il gesto emozionante della coppia di anziani

Il calcio è ripartito. L’emergenza coronavirus fa meno paura di qualche settimana fa e anche il mondo dello sport ha deciso di ricominciare con le attività. In Ungheria, addirittura, le persone sono anche tornate allo stadio con rigore misure di distanziamento sociale oltre che ai consueti dispositivi di sicurezza personale.

Ma ci sono cose che non possono essere del tutto controllate come l’amore. L’amore per la propria squadra e per il proprio partner. Vedere per crede questa curiosa scena avvenuta nel campionato ungherese nel corso della partita tra Diosgyor VTK e Mezokovesd, poi terminata 1-0 in favore del DVTK. All’intervallo della partita, due anziani tifosi della squadra di casa, distanziati da quattro seggiolini come forma di precauzione sanitaria, si sono avvicinati per scambiarsi un piccolo saluto. Un bacio tenero e ricco di significato. Una piccola eccezione al distanziamento obbligatorio. I due, subito dopo, sono tornati a sedersi e a godersi lo spettacolo in campo.