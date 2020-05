Ungheria, riparte il calcio… con i tifosi: allo stadio una persona ogni cinque posti

La Ligue 1 si è fermata, così come i campionati in Belgio e Olanda. La Liga, la Serie A e la Premier League provano, invece, a ripartire. In Germania, invece, si gioca. Il mondo del pallone si è trovato a fare i conti con l’emergenza coronavirus che ha di fatto messo fine al calcio per come lo si conosceva prima.

Se la Bundesliga sta dando un esempio di come poter ripartire, anche in Ungheria le cose potrebbero cambiare. Almeno per quanto riguarda i tifosi allo stadio. Infatti, se per tutti i campionati citati, è stato fatto divieto al pubblico di entrare allo stadio, il governo ungherese ha dato, invece, via libera per il ritorno dei tifosi nelle tribune. Come scrive Il Messaggero, infatti, la federazione del Paese ha regolamentato l’entrata negli impianti dei fan. Saranno obbligatorie regole precise, ma il pubblico potrà entrare a godersi lo spettacolo delle partite. Secondo quanto rende noto la federcalcio locale, i posti dovranno essere occupati uno ogni cinque. Ora federazione e club dovranno ratificare l’accordo che potrebbe diventare operativo già da questo weekend.