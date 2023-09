United, Crouch azzarda: “Ten Hag è come Sir Alex Ferguson, ecco perché”

‌Peter Crouch non ha dubbi: Erik Ten Hag sta gestendo la situazione in casa Manchester United come avrebbe fatto Sir Alex Ferguson. E non solo per quanto riguarda il caso Maguire, ormai fischiato in modo costante dai suoi stessi tifosi sia in maglia Red Devils che con la nazionale inglese. Ma anche sul discorso Sancho, ormai escluso dalla prima squadra dopo la vicenda nota degli allenamenti "con poca serietà" che hanno portato il manager a tagliarlo fuori.