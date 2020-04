United ko in finale con il Barça, Ferdinand: “Mi sentivo in imbarazzo”

Le finali di Champions League regalano sempre momenti di grande calcio. Meglio ancora se in campo ci sono squadre piene di talento come successe nel 2011. In quell’anno a sfidarsi sotto l’arco di Wembley c’erano Barcellona e Manchester United. I blaugrana vinsero 3-1 impartendo a Sir Alex Ferguson una sonora lezione di calcio.

IMBARAZZO – Lo sa bene anche Rio Ferdinand che quel giorno era in campo. L’ex difensore ha rilasciato un’intervista a Copa90 durante la quale ha ripercorso i momenti di quella finale. Attimi che non ricorda con particolare piacere: “Stavo guardando i nostri avversari che alzavano la coppa di fronte a noi. Accanto a me c’erano Scholes e Giggs. Io mi avvicinai e con la mano davanti alla bocca diss: “Ragazzi, io sono imbarazzato“. A pochi giorni di distanza da quel giorno, anche Ferguson fece i complimenti alla squadra di Guardiola che alzò la seconda coppa nel giro di tre stagioni.