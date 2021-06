Upamecano: “Ritrovare Nagelsmann al Bayern mi dà fiducia. Dispiace assenza da Euro 2020”

Il difensore non vede l'ora di iniziare la nuova avventura

Non si aggregherà con la sua nuova squadra fino a metà luglio per via del suo contratto col Lipsia, ma Dayot Upamecano è a tutti gli effetti un nuovo calciatore del Bayern Monaco e non vede l'ora di mettersi a lavoro per la nuova stagone. Il difensore francese, intervistato da As, ha parlato dell'avventura che lo aspetta in Baviera: "Non sento la pressione di giocare nel Bayern e sono sicuro che mister Nagelsmann avrà grande successo anche in questa nuova sfida".