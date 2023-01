Upamecano ‘snobba’ Messi: “L’avversario più difficile affrontato? Dembelé”

"L'attaccante più difficile da cui mi sono difeso è Ousmane Dembelé", ha detto Upamecano . Quando al difensore è stato chiesto di dare ulteriori dettagli relativamente a questa sua scelta, specie facendo un confronto con le recenti gare giocate contro Messi che, nella finale del Mondiale in Qatar ha segnato ben due gol alla Francia, il centrale ha spiegato.

"No, non posso dire Messi (come avversario più difficile ndr). Questo è Ousmane. È molto, molto veloce", ha detto il calciatore.