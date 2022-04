Urgenza impellente per Kyle Walker: pizzicato a fare pipì su un muro di un hotel

L'esterno inglese non è riuscito a trattenere il bisogno

"Ero appena arrivato per un pasto con la mia famiglia e all'improvviso ho visto Kyle Walker", ha detto la fonte al tabloid inglese. "L'ho subito riconosciuto e l'ho visto pisciare contro un muro. Dico la verità: era rivoltante. Non è stato molto veloce. Era lì da secoli che si guardava in giro. Siamo rimasti sconvolti. L'ho riconosciuto per i suoi tatuaggi". E ancora: "Kyle era fuori da una birreria, ma piuttosto che andare in casa e usare il gabinetto come il resto di noi, ha scelto di attraversare la strada per liberarsi contro il muro, in piena vista degli ospiti e delle persone che andavano e venivano nel parcheggio".