Usa, Rapinoe lascia la nazionale dopo 17 anni: “So di essere stata amata”

Rapinoe ha vinto il Mondiale due volte: in Canada nel 2015 e in Francia nel 2019. In questa edizione vinse Scarpa d'oro e Pallone d'oro della competizione, oltre al Best Fifa Women's Player e anche il Pallone d'Oro femminile. Nello stesso anno rifiutò da campionessa del mondo la visita alla Casa Bianca dell'allora presidente Donald Trump: "Non lotta per gli stessi diritti per cui noi ci battiamo", disse.