Vaessen, buone notizie: il portiere che perse i sensi in partita sta bene

Dopo lo spavento in partita, il portiere è stato trasferito in ospedale dove ha passato la notte in serenità. Il comunicato dell'RKC Waalwijk

Redazione ITASportPress

Sospiro di sollievo per Etienne Vaessen. Il portiere aveva fatto spaventare tutti nel corso della gara RKC-Ajax, accusando un malore e perdendo i sensi in campo. Dopo gli attimi paura è stato trasportato in ospedale dove le sue condizioni pare si siano stabilizzate, migliorando nel corso delle ore. A comunicarlo è lo stesso club olandese, che con un bollettino ha spiegato come l'estremo difensore abbia passato la notte senza grossi problemi e continuerà ad essere sotto stretto controllo.