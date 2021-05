Valbuena: “Benzema convocato? Non commento. Deschamps…”

Valbuena ha parlato della convocazione in nazionale francese di Benzema

Inaspettata la convocazione di Karim Benzema con la Francia, che mancava da più di 5 anni per lo scandalo a luci rosse in cui venne accusato di tentato ricatto ai danni dell’ex compagno Valbuena. Quest’ultimo è stato raggiunto dai microfoni di RMC Sport per l’occasione: "Non ho commenti da fare in merito. Se può aiutare la Francia, meglio così. È stata una decisione dell'allenatore. Per me Deschamps è un vincitore in ogni caso. Sa fare bene le convocazioni. In attacco ha preso le sue decisioni. Penso che sarà comunque il vincitore. Se mi ha chiamato? No e non mi aspetto niente da nessuno. Quando siamo al top sei al centro delle voci, quando spariamo un po' dai radar, non ci aspettiamo niente. Faccio la mia vita, mi godo il campo. Non mi aspetto niente da Didier o da qualcun altro".