Valbuena e l’esclusione dalla Nazionale: “Punito quando ero una vittima: per la Francia sono morto”

Dal 2015, in seguito al tentativo di estorsione attuato nei suoi confronti da Karim Benzema, Mathieu Valbuena è stato estromesso dal giro della nazionale francese. Una vicenda sulla quale il centrocampista è tornato a parlare attraverso i microfoni di RMC Sport.

SOFFERENZA – “E’ stato terribile, la cosa più difficile è stata per la mia famiglia quando la notizia è stata resa pubblica. Deschamps poi mi chiamò per dirmi che non mi avrebbe convocato: sono stato punito doppiamente per qualcosa di cui ero vittima. E’ stato doloroso non poter più prendere parte alla Nazionale, ancora oggi è qualcosa che continua a rattristarmi. Didier ha parlato con me e mi ha detto che mi stava seguendo: speravo di tornare, ma poi mi sono reso conto che ormai per la Francia ero morto. Ho dovuto digerirlo, anche se mi ci è voluto molto tempo. Non nascondo che se la Francia avesse vinto gli Europei nel 2016, io non me ne sarei rallegrato”.