Valbuena verso il ritiro? Macché: “Mi vedi giocare e non dimostro 35 anni, voglio…”

Ricordate Mathieu Valbuena? Un classico numero 10, che in carriera è stato soprattutto protagonista con la maglia dell’Olympique Marsiglia, totalizzando 331 presenze e 38 gol in otto stagioni. È un classe 1984, l’età avanza e per un giocatore delle sue caratteristiche e della sua tecnica non è semplice continuare a rendere al massimo, eppure il ritiro appare ancora lontano: “Voglio giocare il più a lungo possibile – ha detto, intervistato da So Foot -, finché sto bene e mi diverto voglio andare avanti, ancora secondo me ci saranno due o tre anni. Quando mi vedi giocare, non ti accorgi che ho 35 anni, allora perché lasciare? Fisicamente sto bene, voglio proseguire la mia carriera”.

Adesso gioca nell’Olympiacos e potrebbe arrivare il rinnovo: “Ci penso, la porta è aperta. In futuro vedremo”.