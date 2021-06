Valdano avvisa Ancelotti: “Una sorpresa. Se farà male c’è Raul in sala d’attesa”

L'ex blancos dice la sua sul ritorno di Ancelotti a Madrid

L'annuncio improvviso di Carlo Ancelotti sulla panchina del Real Madrid è arrivato come un fulmine a ciel sereno per quasi tutto l'ambiente calcistico che non poteva immaginarsi una trattativa lampo, soprattutto visto il grande rapporto che il tecnico italiano aveva instaurato con l'Everton, ormai suo ex club. La decisione di Florentino Perez di chiamare Sir Carlo ha sorpreso anche Jorge Valdano che ha commentato il ritorno del mister nei blancos ai microfoni di El Transistor di Onda Cero: "Sono sorpreso, non mi sembrava rientrasse nei piani di Florentino Perez", ha ammesso l'ex blancos. "Certo, il rapporto di Ancelotti con i giocatori è uno dei suoi punti di forza e questo è sotto gli occhi di tutti da sempre. Penso che sarà accolto molto bene dalla squadra. È una scelta che mi sembra ragionevole". "In ogni caso, se farà bene le cose saranno positive. In alternativa, credo che Raul sia come in sala d'attesa. Raul è in attesa di avere la sua possibilità".