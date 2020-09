Valdano ‘consiglia’ Messi: “Non so se la Premier sia adatta a lui. A Parigi tutto più comodo”

Jorge Valdano ha le idee abbastanza chiare su quello che potrebbe essere il meglio per il futuro di Lionel Messi. L’ex dirigente anche del Real Madrid ha commentato ai microfoni di El Transistor la vicenda legata alla Pulce del Barcellona affermando dove, a detta sua, potrebbe andare a giocare dalla prossima stagione il talento argentino.

Valdano: “Messi starebbe bene a Parigi”

“Ho temuto di vedere Messi in un altro campionato”, ha esordito con molta sincertità Valdano a proposito della recente querelle legata al 10 argentino. “Penso che sia una grande notizia il fatto che continui a giocare nella Liga. È il migliore al mondo, non solo per per la sua immagine ma anche perché è un piacere vederlo giocare. Vedere un campione del suo livello”.

Ma sul futuro, Valdano sembra avere le idee chiare e quando Messi dirà addio al Barcellona il campionato ideale potrebbe essere la Ligue 1… “Dove finirà Messi l’anno prossimo? Non so, non ne ho idea. Tante cose possono succedere in un anno e molto credo che dipenderà dal nuovo presidente del Barcellona, oltre che dalla volontà di Leo. Non so se la Premier League che è molto competitiva possa essere un buon campionato per il suo ritiro. Se la Francia, invece, lo può essere? A Parigi sarebbe tutto più comodo per gli ultimi anni di carriera di un genio”.

