Valdano, messaggio a Mbappé: “Al Real Madrid si viene per la gloria”

L’ex attaccante argentino, campione del mondo 1986, colonna del Real negli anni ’80 e poi dirigente del club, ora opinionista tv. Dagli studi di As Tv Valdano ha auspicato l’approdo di Mbappé nella Liga, avvisando però il giocatore che per accettare di giocare al Real l’ingaggio non è la prima discriminante…: “La speranza è che prima o poi Mbappé venga a giocare nella Liga. Ovviamente ci starebbe benissimo, ma sul piano economico non è certo facile sostenere un acquisto del genere in un momento come questo, anche per il Real. Se Mbappé va via dal PSG si aspetterà un’offerta di ingaggio incredibile, però va anche detto che il Real paga in gloria e non in denaro…”.