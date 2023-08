Quale futuro per l'asso francese? Jorge Valdano pronto a "mettersi in azione" in prima persona per portarlo al Real Madrid.

Redazione ITASportPress

La telenovela Mbappétra Psg e Real Madrid sta continuando ad accendere il mercato del pallone. Eppure, qualche cosa potrebbe muoversi in queste ore. Il club transalpino ha "minacciato" il giocatore di metterlo ai margini della rosa e il feeling con la tifoseria parigina, come era inevitabile che fosse, è sceso ai minimi storici. Ed è in questo clima che Jorge Valdano, storico ex giocatore e dirigente della società madrilena ha voluto ironizzare sul trasferimento dell'asso francese in Spagna.