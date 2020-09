Valdano punge James Rodriguez: “Non giocherà per l’Everton ma per l’Ancelotti FC. Al Real ha deluso”

Il passaggio di James Rodriguez all’Everton fa storcere il naso a Jorge Valdano. L’ex calciatore e dirigente anche blancos, parlando a Onda Cero, non ha certo frenato quello che è il suo pensiero sul colombiano. Spesso apprezzato per le sue qualità, questa volta il trequartista ha ricevuto qualche parola non certo al miele…

Valdano: “James Rodriguez giocherà per l’Ancelotti FC”

“James Rodriguez ha avuto un periodo deludente al Real Madrid”, ha esordito Valdano. “E ho l’impressione che non si sia unito all’Everton, ma all’Ancelotti FC. Mi aspettavo molto di più da lui nel suo primo periodo in maglia blancos e mi aspettavo molto di più anche dopo, quando è tornato dal prestito. Ci sono spesso dei giocatori che hanno bisogno di un allenatore che li faccia sentire a loro agio ed evidentemente per lui quell’allenatore è Ancelotti”.

E ancora: “James Rodriguez è senza dubbio un giocatore con un talento superiore, ma questo deve essere espresso in campo e deve essere fatto con costanza. In tal senso, la Premier League è un campionato che richiede molto impegno, con tanta competizione e sforzo. Vedremo se ce la farà…”

L’EX DI UN CALCIATORE FA IMPAZZIRE IL WEB